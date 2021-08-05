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05 августа 2021, 15:44 328

В полиции Киева опровергли информацию об отставке своего главы Андрея Крищенко

05 августа 2021, 15:44 328
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Фото из открытых источников
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В пресс-службе Главного управления Нацполиции Киева опровергли информацию об отставке главы столичной полиции Андрея Крищенко

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Буквы

"Нет никакой отставки. У нас руководство не изменилось. Весь руководящий состав полиции Киева, как и все районные подразделения работают в штатном режиме”, – отметила спикер полиции Киева Юлия Гірдвіліс.

Она также добавила, что не знает, откуда СМИ взяли информацию о возможной отставке главы столичной полиции.

"Не знаю, откуда СМИ это взяли, но сейчас Андрей Крищенко является руководителем”, – подчеркнула Юлия Гирдвилис.

Напомним, что сегодня ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава Главного управления Нацполіції в Киеве Андрей Крищенко написал заявление об увольнении.

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности главы Министерства внутренних дел. Он был главой МВД с 2014 года. 15 июля Верховная Рада 291 голосом поддержала отставку.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, тоже подал в отставку

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