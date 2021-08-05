В полиции Киева опровергли информацию об отставке своего главы Андрея Крищенко
В пресс-службе Главного управления Нацполиции Киева опровергли информацию об отставке главы столичной полиции Андрея Крищенко
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Буквы
"Нет никакой отставки. У нас руководство не изменилось. Весь руководящий состав полиции Киева, как и все районные подразделения работают в штатном режиме”, – отметила спикер полиции Киева Юлия Гірдвіліс.
Она также добавила, что не знает, откуда СМИ взяли информацию о возможной отставке главы столичной полиции.
"Не знаю, откуда СМИ это взяли, но сейчас Андрей Крищенко является руководителем”, – подчеркнула Юлия Гирдвилис.
Напомним, что сегодня ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава Главного управления Нацполіції в Киеве Андрей Крищенко написал заявление об увольнении.
13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности главы Министерства внутренних дел. Он был главой МВД с 2014 года. 15 июля Верховная Рада 291 голосом поддержала отставку.
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, тоже подал в отставку