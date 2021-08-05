У Києві відзавтра до 10 серпня обмежать рух на Гаванському мості
На столичному Гаванському мосту відзавтра частково обмежать рух
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм патрульної поліції столиці
"З 21:00 6 серпня до 21:00 10 серпня на Гаванському мосту виконають поточний ремонт покриття. Працюватимуть у напрямку площі Поштової (з вулиці Набережно-Рибальської на вулицю Набережно-Хрещатицьку)", - зазначаєтсья у повідомленні
Основну частину робіт заплановано виконати на вихідних, щоб менше впливати на трафік.
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