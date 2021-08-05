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05 серпня 2021, 11:11 559

У Києві відзавтра до 10 серпня обмежать рух на Гаванському мості

05 серпня 2021, 11:11 559
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Фото з відкритих джерел
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На столичному Гаванському мосту відзавтра частково обмежать рух

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм патрульної поліції столиці

"З 21:00 6 серпня до 21:00 10 серпня на Гаванському мосту виконають поточний ремонт покриття. Працюватимуть у напрямку площі Поштової (з вулиці Набережно-Рибальської на вулицю Набережно-Хрещатицьку)", - зазначаєтсья у повідомленні

Основну частину робіт заплановано виконати на вихідних, щоб менше впливати на трафік.

Нагадаємо, що реконструкція Шулявського мосту в Києві подорожчала майже на 1 млрд грн

Київ міст Обмеження поліція робота

 
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