У Києві відзавтра до 10 серпня обмежать рух на Гаванському мості

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Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм патрульної поліції столиці

"З 21:00 6 серпня до 21:00 10 серпня на Гаванському мосту виконають поточний ремонт покриття. Працюватимуть у напрямку площі Поштової (з вулиці Набережно-Рибальської на вулицю Набережно-Хрещатицьку)", - зазначаєтсья у повідомленні

Основну частину робіт заплановано виконати на вихідних, щоб менше впливати на трафік.

Нагадаємо, що реконструкція Шулявського мосту в Києві подорожчала майже на 1 млрд грн