В Киеве с завтрашнего дня до 10 августа ограничат движение на Гаванском мосту

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На столичном Гаванском мосту с завтрашнего дня частично ограничат движение

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм патрульной полиции столицы.

"С 21:00 6 августа до 21:00 10 августа на Гаванском мосту выполнят текущий ремонт покрытия. Будут работать в направлении площади Почтовой (с улицы Набережно-Рыбальской на улицу Набережно-Крещатицкую)", - отмечается в сообщении

Основную часть работ запланировано выполнить на выходных, чтобы меньше влиять на трафик.

Напомним, что реконструкция Шулявского моста в Киеве подорожала почти на 1 млрд грн