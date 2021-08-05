В Киеве с завтрашнего дня до 10 августа ограничат движение на Гаванском мосту
На столичном Гаванском мосту с завтрашнего дня частично ограничат движение
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм патрульной полиции столицы.
"С 21:00 6 августа до 21:00 10 августа на Гаванском мосту выполнят текущий ремонт покрытия. Будут работать в направлении площади Почтовой (с улицы Набережно-Рыбальской на улицу Набережно-Крещатицкую)", - отмечается в сообщении
Основную часть работ запланировано выполнить на выходных, чтобы меньше влиять на трафик.
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