08:31  05 августа
COVID в Украине: за сутки более тысячи новых случаев заражения
11:02  04 августа
В Украину прибыли полмиллиона доз вакцины AstraZeneca
08:11  05 августа
Сутки в зоне ООС: оккупанты 8 раз обстреляли наших бойцов
UA | RU
UA | RU
05 августа 2021, 11:11 531

В Киеве с завтрашнего дня до 10 августа ограничат движение на Гаванском мосту

05 августа 2021, 11:11 531
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На столичном Гаванском мосту с завтрашнего дня частично ограничат движение

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм патрульной полиции столицы.

"С 21:00 6 августа до 21:00 10 августа на Гаванском мосту выполнят текущий ремонт покрытия. Будут работать в направлении площади Почтовой (с улицы Набережно-Рыбальской на улицу Набережно-Крещатицкую)", - отмечается в сообщении

Основную часть работ запланировано выполнить на выходных, чтобы меньше влиять на трафик.

Напомним, что реконструкция Шулявского моста в Киеве подорожала почти на 1 млрд грн

Киев мост Ограничение полиция работа

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?
Все публикации »
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram