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04 августа 2021, 21:48 5

В "Киевводоканалии" объяснили почему вода из-под крана в столице временами желтоватая

04 августа 2021, 21:48 5
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Фото из открытых источников
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В "Київводоканаліі" объяснили, почему порой вода из-под крана имеет желтоватый цвет

.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что главной причиной такого цвета воды-сезонное ухудшение воды в источниках-реках Днепр и Десна из-за климатических условий.

"Обычно летом качество воды в реке всегда хуже чем зимой из-за жары и цветения водоемов, но один год может сильно отличаться от другого, например в этом году климатические условия привели к ухудшению качества воды по сравнению с прошлым годом... резкое ухудшение качества воды в источнике повлияло на цветность воды, именно поэтому кое-кто из киевлян может наблюдать воду желтоватого цвета", - отмечается в сообщении.

При этом на предприятии отмечают, что такой показатель как цветность никоим образом не ухудшает санитарно-химические и бактериологические показатели воды, и добавляют, что такая вода не является опасной для здоровья и вполне пригодна к использованию.

В "Киевводоканале" обещают, что в ближайшие дни вода в кранах киевлян должна стать прозрачнее.

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