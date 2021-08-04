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04 серпня 2021, 19:07 478

Управління держохорони звільнило військовослужбовця, який побив танцюриста з балету Дорофєєвої

04 серпня 2021, 19:07 478
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Фото з відкритих джерел
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Управління державної охорони звільнило зі своїх лав військовослужбовця, який підозрюється у побитті танцівника шоу-балету "DOROFEEVA".

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook УДО

Управління засудило вчинок свого вже колишнього співробітника

"Сьогодні в Управлінні державної охорони України було проведено службову нараду з приводу дій військовослужбовця, підозрюваного у побитті танцівника шоу-балету "DOROFEEVA", за результатами якої було прийнято рішення щодо звільнення його з лав Управління державної охорони України", - зазначається у повідомленні

Нагадаємо 2 серпня у Києві співробітник УДО побив танцюриста балету Наді Дорофєєвої біля гей-клубу. Потерпілий був у комі

3 серпня суд відправив під варту працівника УДО, який підозрюється у побитті танцюриста

суд перевірки танец Побиття УДО

 
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