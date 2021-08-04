Управление госохраны уволило военнослужащего, избившего танцора из балета Дорофеевой

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Управление государственной охраны уволило из своих рядов военнослужащего, который подозревается в избиении танцора шоу-балета "ДОРОФЕЕВОЙ".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook УДО

Управление осудило поступок своего уже бывшего сотрудника

"Сегодня в Управлении государственной охраны Украины было проведено служебное совещание по поводу действий военнослужащего, подозреваемого в избиении танцора шоу-балета "ДОРОФЕЕВОЙ", по результатам которой было принято решение об увольнении его из рядов Управления государственной охраны Украины", - отмечается в сообщении

Напомним, 2 августа в Киеве сотрудник УГО избил танцора балета Нади Дорофеевой возле гей-клуба. Пострадавший был в коме

3 августа суд вотправил под стражу работника УГО, который подозревается в избиении танцора