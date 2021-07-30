У центрі Києва обмежили швидкість руху транспорту

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У Києві вже на двох вулицях введено обмеження швидкості руху транспорту до 20 км на годину

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті київської влади, пише RegioNews.

Йдеться про вулицю Паторжинського та Ботанічну площу, на яких влаштували спільний рух для транспорту та велосипедів.

"На вулиці Паторжинського у Шевченківському районі влаштували спільний рух для транспорту та велосипедів. Дозволена швидкість руху на цій вулиці - 20 км/год, що є більш безпечним для велосипедистів. Вулиця з'єднає велосмугу на вулиці Рейтарській і велодоріжку на Прорізній", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві від 1 серпня подекуди обмежать рух авто до 20-30 км/год.