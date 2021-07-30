09:31  30 липня
На території психіатричної лікарні у Києві стався вибух: загинув хлопець
14:22  30 липня
На Чернігівщині через дитячі ігри з вогнем згоріли два будинки й автомобіль
08:11  30 липня
Бойовики вели вогонь поблизу восьми населених пунктів на Донбасі
UA | RU
UA | RU
30 липня 2021, 14:58 355

У центрі Києва обмежили швидкість руху транспорту

30 липня 2021, 14:58 355
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві вже на двох вулицях введено обмеження швидкості руху транспорту до 20 км на годину

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті київської влади, пише RegioNews.

Йдеться про вулицю Паторжинського та Ботанічну площу, на яких влаштували спільний рух для транспорту та велосипедів.

"На вулиці Паторжинського у Шевченківському районі влаштували спільний рух для транспорту та велосипедів. Дозволена швидкість руху на цій вулиці - 20 км/год, що є більш безпечним для велосипедистів. Вулиця з'єднає велосмугу на вулиці Рейтарській і велодоріжку на Прорізній", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві від 1 серпня подекуди обмежать рух авто до 20-30 км/год.

Київ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram