У центрі Києва обмежили швидкість руху транспорту
У Києві вже на двох вулицях введено обмеження швидкості руху транспорту до 20 км на годину
Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті київської влади, пише RegioNews.
Йдеться про вулицю Паторжинського та Ботанічну площу, на яких влаштували спільний рух для транспорту та велосипедів.
"На вулиці Паторжинського у Шевченківському районі влаштували спільний рух для транспорту та велосипедів. Дозволена швидкість руху на цій вулиці - 20 км/год, що є більш безпечним для велосипедистів. Вулиця з'єднає велосмугу на вулиці Рейтарській і велодоріжку на Прорізній", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Києві від 1 серпня подекуди обмежать рух авто до 20-30 км/год.
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