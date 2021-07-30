В центре Киева ограничили скорость движения транспорта

Фото из открытых источников

В Киеве уже на двух улицах введено ограничение скорости движения транспорта до 20 км в час

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте киевской власти, пишет RegioNews.

Речь идет об улице Паторжинского и Ботанической площади, на которых устроили совместное движение для транспорта и велосипедов.

"На улице Паторжинского в Шевченковском районе устроили совместное движение для транспорта и велосипедов. Разрешенная скорость движения на этой улице - 20 км/ч, что является более безопасным для велосипедистов. Улица соединит велополосу на улице Рейтарской и велодорожку на Прорезной", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве с 1 августа местами ограничат движение авто до 20-30 км / ч.