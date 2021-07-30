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30 июля 2021, 14:58 368

В центре Киева ограничили скорость движения транспорта

30 июля 2021, 14:58 368
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Фото из открытых источников
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В Киеве уже на двух улицах введено ограничение скорости движения транспорта до 20 км в час

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте киевской власти, пишет RegioNews.

Речь идет об улице Паторжинского и Ботанической площади, на которых устроили совместное движение для транспорта и велосипедов.

"На улице Паторжинского в Шевченковском районе устроили совместное движение для транспорта и велосипедов. Разрешенная скорость движения на этой улице - 20 км/ч, что является более безопасным для велосипедистов. Улица соединит велополосу на улице Рейтарской и велодорожку на Прорезной", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве с 1 августа местами ограничат движение авто до 20-30 км / ч.

Киев

 
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