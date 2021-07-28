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28 липня 2021, 16:52 498

У КМДА пояснили, чому зросла вартість реконструкції Шулявського мосту

28 липня 2021, 16:52 498
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Фото з відкритих джерел
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Збільшення загальної вартості реконструкції Шулявського мостового переходу зумовлено, зокрема, необхідністю реконструювати прилеглі вулиці і вулиці, якими здійснюються шляхи об’їзду, та ще низкою факторів.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу КМДА.

Як пояснили у КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" у загальну кошторисну вартість об’єкта увійшла реконструкція прилеглих вулиць, оскільки вони наразі не відповідають чинним в Україні нормам.

Окрім того, реконструкція передбачає збільшення кількості ліфтів у підземних переходах із 2 до 4 шт.

"Також, враховуючи багаточисельні звернення громадськості та мешканців комплексу "Місце мрій", у рамках реконструкції передбачено додаткові роботи із комплексного благоустрою прилеглої території", - додають в КМДА

Також, як пояснили у комунальному підприємстві, під час робіт із реконструкції транспортної розв’язки було збільшено кількість буронабивних паль зі 113 одиниць до 190.

У КМДА також нагадують, що проєкт будівництва об’єкту "Реконструкція транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва (коригування)" пройшов комплексну державну експертизу, отримав експертний звіт ДП "Укрдержбудекспертиза" від 27.03.2020 року № 00-1296-19/ПБ та затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.07.2121 №1630.

Нагадаємо, що напередодні було оприлюднено розпорядження, згідно до якого реконструкція Шулявського мосту в Києві подорожчала майже на 1 млрд грн

Шулявський міст КМДА реконструкція вулиця ліфт

 
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