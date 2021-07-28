В КГГА объяснили, почему выросла стоимость реконструкции Шулявского моста

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Увеличение общей стоимости реконструкции Шулявского мостового перехода обусловлено, в частности, необходимостью реконструировать прилегающие улицы и улицы, по которым осуществляются пути объезда, и еще рядом факторов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как пояснили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" в общую сметную стоимость объекта вошла реконструкция прилегающих улиц, поскольку они пока не соответствуют действующим в Украине нормам.

Кроме того, реконструкция предусматривает увеличение количества лифтов в подземных переходах с 2 до 4 шт.

"Также, учитывая многочисленные обращения общественности и жителей комплекса "Місце мрій", в рамках реконструкции предусмотрены дополнительные работы по комплексному благоустройству прилегающей территории", - добавляют в КГГА

Также, как пояснили в коммунальном предприятии, во время работ по реконструкции транспортной развязки было увеличено количество буронабивных свай со 113 единиц до 190.

В КГГА также напоминают, что проект строительства объекта "Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с вул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах г. Киева (корректировка)" прошел комплексную государственную экспертизу, получил экспертный отчет ГП "Укргосстройэкспертиза" от 27.03.2020 года № 00-1296-19/ПБ и утвержден распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 21.07.2121 №1630.

Напомним, что накануне было обнародовано распоряжение, согласно которому реконструкция Шулявского моста в Киеве подорожала почти на 1 млрд грн