Суд арештував на 2 місяці грабіжницю банку

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Суд відправив під варту без права внесення застави Анастасію Науменко, яка підозрюється у пограбуванні відділення "Укрсиббанку" на Оболоні у місті Києві.

Як пише Regionews, відповідне рішення було проголошене 22 липня.

"Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити. Обрати Науменко Анастасії В’ячеславівні запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці без права внесення застави", - зачитала ухвалу слідчий-суддя.

Вона також нагадала, що підозрювана має право оскаржити ухвалу протягом 5 днів у Києвському апеляційному суді столиці.

Нагадаємо, що 20 липня у Києві пограбували відділення одного з банків. За даними поліції жінка кинула "коктейль Молотова" і під погрозою пістолета забрала кошти у касирів