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22 июля 2021, 16:36 244

Суд арестовал на 2 месяца грабительницу банка

22 июля 2021, 16:36 244
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Фото из открытых источников
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Суд отправил под стражу без права внесения залога Анастасия Науменко, которая подозревается в ограблении отделения «Укрсиббанка» на Оболони в Киеве.

Как пишет Regionews, соответствующее решение было провозглашено 22 июля.

"Ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Избрать Науменко Анастасии Вячеславовне меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога", - зачитала определение следственный судья.

Она также напомнила, что подозреваемая имеет право обжаловать постановление в течение 5 дней в Киевском апелляционном суде столицы.

Напомним, что 20 июля в Киеве ограбили отделение одного из банков. По данным полиции женщина бросила "коктейль Молотова" и под угрозой пистолета забрала деньги у кассиров

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