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13 липня 2021, 15:10 307

Прокуратура підозрює начальника депо "Київ-Пасажирський" в нанесенні збитку "Укрзалізниці" на 2,7 мільйона гривень

13 липня 2021, 15:10 307
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Прес-служба прокуратури Києва
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Деснянська окружна прокуратура Києва підозрює начальника локомотивного депо " Київ-Пасажирський "в нанесенні збитку" Укрзалізниці " на 2,7 млн гривень при закупівлі запчастин.

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook Київської міської прокуратури.

За версією слідства, в 2019 році в локомотивному депо "Київ-Пасажирський" вирішувалося питання ремонту і технічного обслуговування тягового рухомого складу. Загальна вартість робіт оцінювалася в 15 млн гривень.

"При цьому, начальник депо, будучи обізнаним про загальну вартість зазначених робіт, а також про процедуру здійснення державних закупівель, діючи в інтересах одного з приватних підприємств, умисно роздробив предмет закупівлі і, в подальшому, уклав з підприємством ряд договорів на придбання запасних частин за значно завищеними цінами", – сказано в повідомленні.

За оцінками правоохоронців в результаті таких дій "Укрзалізниці" завдано матеріальних збитків на суму 2,7 млн гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкцією статті кримінальної справи за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч.2 ст. 364 КК України) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про викриття нову корупційну оборудку в "Укрзалізниці". Збитки бюджету до 1 млн грн щомісяця

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