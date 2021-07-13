Прокуратура подозревает начальника депо "Киев-пассажирский" в нанесении ущерба "Укрзализнице" на 2,7 миллиона гривень

Прес-служба прокуратуры Киев

Деснянская окружная прокуратура Киева подозревает начальника локомотивного депо “Киев-Пассажирский” в нанесении ущерба “Укрзализныцие” на 2,7 млн гривен при закупке запчастей.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook Киевской городской прокуратуры.

По версии следствия, в 2019 году в локомотивном депо "Киев-Пассажирский” решался вопрос ремонта и технического обслуживания тягового подвижного состава. Общая стоимость работ оценивалась в 15 млн гривен.

"При этом, начальник депо, будучи осведомленным об общей стоимости указанных работ, а также о процедуре осуществления государственных закупок, действуя в интересах одного из частных предприятий, умышленно раздробил предмет закупки и, в дальнейшем, заключил с предприятием ряд договоров на приобретение запасных частей по значительно завышенным ценам”, – сказано в сообщении.

По оценкам правоохранителей в результате таких действий "Укрзализныце” причинен материальный ущерб на сумму 2,7 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Санкцией статьи уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 364 УК Украины) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Напомним, что СБУ сообщила о разоблачении новую коррупционную сделку в "Укрзализныце". Убытки бюджета в 1 млн грн ежемесячно