Киев снова ограничил въезд для грузовиков из-за жары
В понедельник, 12 июля, из-за жары в столице снова ограничили въезд для большегрузного автотранспорта
Как сообщили в Telegram патрульной полиции Киева, запрет действует с 12:00, пишет RegioNews.
"Сегодня, 12 июля, с 12:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28", - говорится в сообщении.
Ограничение действует всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений сообщат дополнительно ориентировочно до 19:00.
Напомним, что 8 и 9 июля в столице также ограничивали въезд грузовиков из-за жары.
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