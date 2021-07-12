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12 июля 2021, 12:53 17

Киев снова ограничил въезд для грузовиков из-за жары

12 июля 2021, 12:53 17
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Фото из открытых источников
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В понедельник, 12 июля, из-за жары в столице снова ограничили въезд для большегрузного автотранспорта

Как сообщили в Telegram патрульной полиции Киева, запрет действует с 12:00, пишет RegioNews.

"Сегодня, 12 июля, с 12:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28", - говорится в сообщении.

Ограничение действует всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений сообщат дополнительно ориентировочно до 19:00.

Напомним, что 8 и 9 июля в столице также ограничивали въезд грузовиков из-за жары.

Киев

 
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