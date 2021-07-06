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06 липня 2021, 13:59 54

У Кличка анонсували перегляд тарифів на опалення

06 липня 2021, 13:59 54
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Фото з відкритих джерел
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У КМДА анонсували перегляд тарифів на опалення - це станеться через нову запропоновану "Нафтогазом" фіксовану ціну на газ

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, пише RegioNews.

За його словами, ціна на природний газ стрімко зростає.

"Нафтогаз" запропонував фіксовану ціну на тривалий період, але ця ціна вище, ніж була у попередніх тарифах. Є об'єктивна передумова для перегляду тарифів, для їх відносного збільшення", - заявив він.

Пантелеєв заявив, що Україна має власний видобуток газу і ціна на власний газ не перевищує 4 тисячі гривень за тисячу кубів.

"Пропонуємо умовно визначити газ власного видобутку як газ соціального призначення, який буде використовуватись для підприємств теплопостачання", - заявив він.

Нагадаємо, 1 липня в Україні знову підвищили тарифи на газ.

Київ

 
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