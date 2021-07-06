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06 июля 2021, 13:59 52

У Кличко анонсировали пересмотр тарифов на отопление

06 июля 2021, 13:59 52
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Фото из открытых источников
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В КГГА анонсировали пересмотр тарифов на отопление - это произойдет из-за новой предложенной "Нафтогазом" фиксированной цены на газ

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, пишет RegioNews.

По его словам, цена на газ стремительно растет.

"Нафтогаз" предложил фиксированную цену на длительный период, но эта цена выше, чем была в предыдущих тарифах. Есть объективная предпосылка для пересмотра тарифов, для их относительного увеличения", - заявил он.

Пантелеев заявил, что Украина имеет собственную добычу газа и цена на собственный газ не превышает 4 тысячи гривен за тысячу кубов.

"Предлагаем условно определить газ собственной добычи как газ социального назначения, который будет использоваться для предприятий теплоснабжения", - заявил он.

Напомним, 1 июля в Украине снова повысили тарифы на газ.

Киев

 
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