У Мукачеві палає мотель
У Мукачеві Закарпатської області вже третю годину палає мотель"Водолій"
Про це пише RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
О 15:40 на номер екстреного виклику "101" повідомили про пожежу на території мотелю "Водолій" в Мукачеві на вулиці Графа фон Шенборна. Центр загоряння був в підсобно-складських приміщеннях.
"Зараз на місці події працює шість одиниць техніки трьох державних пожежно-рятувальних частин Мукачева і добровольців церковної пожежної команди села Дерцен. Всього 26 пожежників", - йдеться в повідомленні.
О 17:10 пожежу локалізували, триває гасіння. Інформація про потерпілих не надходила.
Нагадаємо, що під Тернополем другу добу ліквідовують пожежу на сміттєвому полігоні.
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