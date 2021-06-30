"Успішний Київ" виступає за збереження та відновлення "будинку з мухами"

Члени міжфракційного об’єднання депутатів Київради "Успішний Київ" разом з представниками Департаменту охорони культурної спадщини, КП "Київблагоустрій" та небайдужими громадянами проінспектували будівлю на Володимирській,93

Історичний будинок, що розташований за адресою Володимирська, 93 у Києві нещадно руйнується. Його ще називають "будинок з мухами" за унікальний декор, який зображає рослини і комах.

Голова міжфракційного об’єднання депутатів Київради "Успішний Київ" Владислав Трубіцин ініціював виїзну нараду разом з іншими членами об’єднання задля недопущення остаточного знищення споруди.

Незважаючи на невтішні новини щодо стану цієї будівлі, ми продовжуємо боротьбу за її збереження. Історичний "будинок з мухами" має бути внесено до переліку пам'яток культурної спадщини місцевого значення м.Києва із занесенням до Державного реєстру нерухомих пам'яток України", - наголошує голова МФО "Успішний Київ" Владислав Трубіцин.

Наразі будівля в аварійному стані, дах майже зруйновано, а на стінах з’явилися тріщини.

Будинок нищили спеціально. Знятий шифер з даху, вибиті вікна, вимкнено опалення. Все це цілеспрямовано робилося для того, аби будівля якомога скоріше зруйнувалася", - впевнений член МФО "Успішний Київ" Юрій Федоренко.

Всередині будинку знищено ліпнину, яка була виконана в історичному стилі з елементами неоготики і неоромантизму. У Департаменті охорони культурної спадщини повідомили, що будинок внесений до переліку об’єктів, що перебувають під загрозою знищення.

Це частина старого Києва, який ми невпинно втрачаємо, на жаль. Це той випадок, коли є за що боротися. Ми, як депутати Київради, ведемо постійну боротьбу за збереження усього історичного Києва. Тому маємо не допустити знищення цієї будівлі", - закликає член МФО "Успішний Київ" Вікторія Бурдукова.

Зараз фахівці зі столичної мерії планують провести обстеження та дослідження будинку, щоб визначити його історико-культурну цінність та можливість занесення до переліку об’єктів культурної спадщини Києва.