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30 июня 2021, 16:27 604

"Успешный Киев" выступает за сохранение и восстановление "дома с мухами"

30 июня 2021, 16:27 604
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Члены межфракционного объединения депутатов Киевсовета "Успешный Киев" совместно с представителями Департамента охраны культурного наследия, КП "Киевблагоустройство" и неравнодушными гражданами проинспектировали здание на Владимирской, 93

Исторический дом, расположенный по адресу Владимирская, 93 в Киеве беспощадно разрушается. Его еще называют "дом с мухами" за уникальный декор, изображающий растения и насекомых.

Глава межфракционного объединения депутатов Киевсовета "Успешный Киев" Владислав Трубицын инициировал выездное совещание вместе с другими членами объединения для недопущения окончательного уничтожения сооружения.

Несмотря на неутешительные новости о состоянии этого здания, мы продолжаем борьбу за его сохранение. Исторический "дом с мухами" должен быть внесен в перечень памятников культурного наследия местного значения Киева с занесением в Государственный реестр недвижимых памятников Украины", - подчеркивает глава МФО "Успешный Киев" Владислав Трубицын.

Сейчас здание в аварийном состоянии, крыша почти разрушена, а на стенах появились трещины.

Дом уничтожали специально. Снят шифер с крыши, выбиты окна, отключено отопление. Все это целенаправленно делалось для того, чтобы здание как можно скорее разрушилось", - уверен член МФО "Успешный Киев" Юрий Федоренко.

Внутри дома уничтожена лепнина, которая была выполнена в историческом стиле с элементами неоготики и неоромантизма. В Департаменте охраны культурного наследия сообщили, что дом внесен в перечень объектов, находящихся под угрозой уничтожения.

Это часть старого Киева, который мы постоянно теряем, к сожалению. Это тот случай, когда есть за что бороться. Мы, как депутаты Киевсовета, ведем постоянную борьбу за сохранение всего исторического Киева. Поэтому должны не допустить уничтожения этого здания", - призывает член МФО "Успешный Киев" Виктория Бурдукова.

Сейчас специалисты столичной мэрии планируют провести обследование и исследование дома, чтобы определить его историко-культурную ценность и возможность занесения в перечень объектов культурного наследия Киева.

Киев заявление депутат Киевсовет Дом Владислав Трубицын

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