13:44  23 червня
Бізнес у Дніпрі зобов'яжуть контролювати шкідливі викиди у повітря та воду - Філатов
10:39  23 червня
У Києві Центр масової вакцинації працюватиме 4 дні - КМДА
08:11  23 червня
Доба на Донбасі: в ООС зафіксували дев'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
23 червня 2021, 11:16 11

Стало відомо, коли у Києві зникнуть наслідки "Астраханської” піщаної бурі

23 червня 2021, 11:16 11
Читайте также на русском языке
Фото: РБК-Україна
Читайте также
на русском языке

Ситуація з наслідками піщаної бурі у Києві та області покращиться не раніше середини ночі 24 червня, проте залишкові явища переміщення пилових частинок будуть спостерігатися ще деякілька днів

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Українського гідрометцентру.

"Такі процеси можуть утримуватися найближчі 2 доби, поки не зміниться вітровий режим та не пройдуть дощі. У найближчі три доби жарка погода з температурою +30…36° утримається в Україні, короткочасні дощі поліпшуватимуть якість повітря лише місцями у південних та західних областях", - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, піщану бурю спричинило видування у південних районах Росії значної кількості ґрунту та переміщення повітряних мас на територію України, а також посилення вітру до 20 м/с та підвищення вологості у столиці.

Зазначається, що дана ситуація не несе загрози життю і здоров’ю людей.

Нагадаємо, 22 червня Київ накрила "Астраханська” піщана буря, її видно навіть з космосу.

буря Київ Синоптики погода українці

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Франківськ виріс: як села ОТГ радіють, а жителі міста розплачуються за перемогу над Парижем
Зелена хвиля Садового: куди може привести мера Львова політичний альянс з президентом
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram