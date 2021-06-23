Стало відомо, коли у Києві зникнуть наслідки "Астраханської” піщаної бурі

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Ситуація з наслідками піщаної бурі у Києві та області покращиться не раніше середини ночі 24 червня, проте залишкові явища переміщення пилових частинок будуть спостерігатися ще деякілька днів

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Українського гідрометцентру.

"Такі процеси можуть утримуватися найближчі 2 доби, поки не зміниться вітровий режим та не пройдуть дощі. У найближчі три доби жарка погода з температурою +30…36° утримається в Україні, короткочасні дощі поліпшуватимуть якість повітря лише місцями у південних та західних областях", - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, піщану бурю спричинило видування у південних районах Росії значної кількості ґрунту та переміщення повітряних мас на територію України, а також посилення вітру до 20 м/с та підвищення вологості у столиці.

Зазначається, що дана ситуація не несе загрози життю і здоров’ю людей.

Нагадаємо, 22 червня Київ накрила "Астраханська” піщана буря, її видно навіть з космосу.