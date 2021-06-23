Стало известно, когда в Киеве исчезнут последствия "Астраханской” песчаной бури

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Ситуация с последствиями песчаной бури в Киеве и области улучшится не раньше середины ночи 24 июня, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще несколько дней

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.

"Такие процессы могут удерживаться ближайшие 2 суток, пока не изменится ветровой режим и не пройдут дожди. В ближайшие трое суток жаркая погода с температурой +30...36° удержится в Украине, кратковременные дожди улучшат качество воздуха лишь местами в южных и западных областях", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, песчаную бурю повлекло выдувание в южных районах России значительного количества почвы и перемещение воздушных масс на территорию Украины, а также усиление ветра до 20 м/с и повышение влажности в столице.

Отмечается, что данная ситуация не несет угрозы жизни и здоровью людей.

Напомним, 22 июня Киев накрыла "Астраханская” песчаная буря, ее видно даже из космоса.