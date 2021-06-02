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02 червня 2021, 15:58 8

У лікарні столиці помер військовослужбовець

02 червня 2021, 15:58 8
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Фото з відкритих джерел
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У столичній лікарні помер сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Денис Позіхайлов

Як пише RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку бригади, чоловік боровся з онкологічною хворобою.

"Морський піхотинець, учасник бойових дій на сході України, надійний товариш, фахівець своєї справи, люблячий чоловік та батько виконував завдання в районі операції Об’єднаних сил, але підступна хвороба застала його зненацька…" – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовець з 11 травня 2021 року проходив лікування у Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ" у місті Київ.

"1 червня 2021 року о 04:00 ранку у відділенні реанімації та інтенсивної терапії на 27 році життя серце Дениса зупинилося. У нього залишилася дружина та трирічна донька", – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, нещодавно у лікарні Харкова помер військовий, якого 28 квітня в зоні ООС поранив снайпер.

Київ

 
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