У лікарні столиці помер військовослужбовець

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Як пише RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку бригади, чоловік боровся з онкологічною хворобою.

"Морський піхотинець, учасник бойових дій на сході України, надійний товариш, фахівець своєї справи, люблячий чоловік та батько виконував завдання в районі операції Об’єднаних сил, але підступна хвороба застала його зненацька…" – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовець з 11 травня 2021 року проходив лікування у Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ" у місті Київ.

"1 червня 2021 року о 04:00 ранку у відділенні реанімації та інтенсивної терапії на 27 році життя серце Дениса зупинилося. У нього залишилася дружина та трирічна донька", – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, нещодавно у лікарні Харкова помер військовий, якого 28 квітня в зоні ООС поранив снайпер.