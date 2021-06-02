В больнице столицы скончался военнослужащий

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Как пишет RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу бригады, мужчина боролся с онкологической болезнью.

"Морской пехотинец, участник боевых действий на востоке Украины, надежный товарищ, специалист своего дела, любящий муж и отец выполнял задачи в районе операции Объединенных сил, но коварная болезнь застала его врасплох..." – говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий с 11 мая 2021 года проходил лечение в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" в городе Киев.

"1 июня 2021 года в 04:00 утра в отделении реанимации и интенсивной терапии на 27 году жизни сердце Дениса остановилось. У него осталась жена и трехлетняя дочь", – отметили в бригаде.

Напомним, недавно в больнице Харькова скончался военный, которого 28 апреля в зоне ООС ранил снайпер.