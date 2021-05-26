У Києві продавець вкрав з каси магазину майже 100 тис. грн
У Києві продавець-консультант привласнив з каси магазину майже 100 тисяч гривень
Про це пише RegioNews з посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.
Зазначається, що зловмисник протягом кількох місяців забирав гроші з касової скриньки, поки нестачу не помітив власник магазину та не звернувся до поліції. Загальна сума привласнених коштів становить майже 100 тисяч гривень.
Чоловікові вже повідомили про підозру за статтею "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує до восьми років ув’язнення.
Раніше повідомлялося, що на Рівненщині податківці обкладали даниною власників алкогольних магазинів.
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