15:31  26 мая
В секретариате Кабмина на 10% сократят численность работников
11:31  26 мая
В Киеве следователи ГБР пришли с обысками в Дом профсоюзов
17:38  26 мая
Оккупанты на Донбассе ранили нашего воина: ВСУ открыли ответный огонь
UA | RU
UA | RU
26 мая 2021, 17:14 682

В Киеве продавец украл из кассы магазина почти 100 тыс. грн

26 мая 2021, 17:14 682
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве продавец-консультант присвоил из кассы магазина почти 100 тысяч гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что злоумышленник в течение нескольких месяцев забирал деньги из кассового ящика, пока недостачу не заметил владелец магазина и не обратился в полицию. Общая сумма присвоенных средств составляет почти 100 тысяч гривен.

Мужчине уже сообщили о подозрении по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит до восьми лет заключения.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине налоговики облагали данью владельцев алкогольных магазинов.

Украина Киев воровство кража магазин

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram