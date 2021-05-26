В Киеве продавец украл из кассы магазина почти 100 тыс. грн

Фото: Нацполиция

В Киеве продавец-консультант присвоил из кассы магазина почти 100 тысяч гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что злоумышленник в течение нескольких месяцев забирал деньги из кассового ящика, пока недостачу не заметил владелец магазина и не обратился в полицию. Общая сумма присвоенных средств составляет почти 100 тысяч гривен.

Мужчине уже сообщили о подозрении по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит до восьми лет заключения.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине налоговики облагали данью владельцев алкогольных магазинов.