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24 квітня 2021, 17:47 8

Стало відомо, коли у Києві вирішать послабити карантин

24 квітня 2021, 17:47 8
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Фото з відкритих джерел
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Місцева влада Києва може ухвалити рішення про вихід міста з локдауну вже наступного тижня.

Як заявив в ефірі "Україна 24" голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, рішення ухвалять у п'ятницю наступного тижня або протягом тижня, пиеш RegioNews.

За його словами, МОЗ може прийняти рішення про вихід міста з "червоної" зони найближчими днями.

"Що стосується рішення про вихід повністю з локдауну, воно ухвалюватиметься у п'ятницю наступного тижня або протягом тижня на засідання комісії ТЕБ та НС", - сказав Рубан.

Він зазначив, що останнім часом у Києві показники інфікування коронавірусом зменшуються, але об'єктивно ситуацію можна буде оцінити щонайменше через кілька днів.

Нагадаємо, 14 квітня у Києві продовжили локдаун до кінця квітня.

коронавірус Київ карантин зона Олег Рубан

 
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