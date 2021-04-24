Стало відомо, коли у Києві вирішать послабити карантин
Місто перебуває у "червоній" зоні з 23 березня
Місто перебуває у "червоній" зоні з 23 березня
Місцева влада Києва може ухвалити рішення про вихід міста з локдауну вже наступного тижня.
Як заявив в ефірі "Україна 24" голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, рішення ухвалять у п'ятницю наступного тижня або протягом тижня, пиеш RegioNews.
За його словами, МОЗ може прийняти рішення про вихід міста з "червоної" зони найближчими днями.
"Що стосується рішення про вихід повністю з локдауну, воно ухвалюватиметься у п'ятницю наступного тижня або протягом тижня на засідання комісії ТЕБ та НС", - сказав Рубан.
Він зазначив, що останнім часом у Києві показники інфікування коронавірусом зменшуються, але об'єктивно ситуацію можна буде оцінити щонайменше через кілька днів.
Нагадаємо, 14 квітня у Києві продовжили локдаун до кінця квітня.
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