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24 апреля 2021, 17:47 6

Стало известно, когда в Киеве решат ослабить карантин

24 апреля 2021, 17:47 6
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Фото из открытых источников
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Местные власти Киева могут принять решение о выходе города из локдауна уже на следующей неделе.

Как заявил в эфире "Украина 24" председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, решение примут в пятницу на следующей неделе или в течение недели, пишет RegioNews.

По его словам, Минздрав может принять решение о выходе города из "красной" зоны в ближайшие дни.

"Что касается решения о выходе полностью из локдауна, оно будет приниматься в пятницу на следующей неделе или в течение недели на заседание комиссии ТЭБ и ЧС", - сказал Рубан.

Он отметил, что в последнее время в Киеве показатели инфицирования коронавирусом уменьшаются, но объективно ситуацию можно будет оценить минимум через несколько дней.

Напомним, 14 апреля в Киеве продлили локдаун до конца апреля.

коронавирус Киев карантин зона Олег Рубан

 
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