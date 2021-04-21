В Україні викрили схему легалізації іноземців: шахраї посилалися на "зв'язки" в Офісі президента

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання двох організаторів схеми

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання двох організаторів схеми

Фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала діяльність угруповання, учасники якого організували механізм незаконного в’їзду та легалізації іноземців в Україну. Ділки посилалися на не існуючі "зв’язки" з посадовцями в Офісі Президента.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники задокументували два факти отримання зловмисниками грошей на загальну суму понад $10 тисяч. Один іноземець вже в’їхав в Україну з країни Перської затоки, інший оплатив "послуги" і чекав на запрошення.

Встановлено, що організатори мали технічні можливості для підробки деяких офіційних українських документів. На їх підставі іноземець міг отримати паспорт громадянина України та документи для виїзду за кордон. Це відкривало замовникам шлях до країн ЄС.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання двох організаторів та вилучили:

мобільні телефони та носії інформації з копіями документів іноземних громадян;

бланки звернень до міграційних органів;

переписка організаторів та інші доказові матеріали.

Після проведення слідчих дій одному зі зловмисників вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. З ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Рівненщині СБУ викрила злочинне угруповання, яке займалось підробкою держдокументів та валюти.