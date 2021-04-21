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21 апреля 2021, 14:42 10

В Украине разоблачили схему легализации иностранцев: мошенники ссылались на "связи" в Офисе президента

21 апреля 2021, 14:42 10
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Правоохранители провели обыски по местам проживания двух организаторов схемы
Правоохранители провели обыски по местам проживания двух организаторов схемы
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины заблокировала деятельность группировки, участники которой организовали механизм незаконного въезда и легализации иностранцев в Украину. Дельцы ссылались на не существующие "связи" с должностными лицами в офисе Президента.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники задокументировали два факта получения злоумышленниками денег на общую сумму более $10 тысяч. Один иностранец уже въехал в Украину из страны Персидского залива, другой оплатил "услуги" и ждал приглашения.

Установлено, что организаторы имели технические возможности для подделки некоторых официальных украинских документов. На их основании иностранец мог получить паспорт гражданина Украины и документы для выезда за границу. Это открывало заказчикам путь в страны ЕС.

Правоохранители провели обыски по местам жительства двух организаторов и изъяли:

  • мобильные телефоны и носители информации с копиями документов иностранных граждан;
  • бланки обращений в миграционные органы;
  • переписка организаторов и другие доказательные материалы.

После проведения следственных действий одному из злоумышленников уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. Ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, на Ровенщине СБУ разоблачила преступную группировку, которая занималось подделкой госдокументов и валюты.

СБУ Офис президента мошенники подделка документ

 
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