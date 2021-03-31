На Київщині горить дитячий садок

На місці працюють рятувальники, дітей евакуювали

На місці працюють рятувальники, дітей евакуювали

Фото з відкритих джерел

Надвечір середи, 31 березня, в місті Українка Обухівського району Київської області виникла пожежа в дитячому садку "Альонушка".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ТСН.ua.

На виклик уже прибули три пожежні автомобілі. Було видно дим із вікна другого поверху. Що саме стало причиною пожежі та що горіло, поки що невідомо. Також поки немає інформації, чи є постраждалі.

Батьки терміново їдуть до закладу забирати своїх дітей, яких евакуювали надвір.

Нагадаємо, днями на Дніпропетровщині три людини загинули під час пожежі в будинку.