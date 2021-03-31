На Киевщине горит детский сад

На месте работают спасатели, детей эвакуировали

На месте работают спасатели, детей эвакуировали

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.иа.

На вызов уже прибыли три пожарные автомобили. Был виден дым из окна второго этажа. Что именно стало причиной пожара и что горело, пока неизвестно. Также пока нет информации, есть пострадавшие.

Родители срочно едут в заведение забирать своих детей, которых эвакуировали на улицу.

Напомним, на днях на Днепропетровщине три человека погибли во время пожара в доме.