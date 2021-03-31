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31 марта 2021, 17:45 204

На Киевщине горит детский сад

31 марта 2021, 17:45 204
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На месте работают спасатели, детей эвакуировали
На месте работают спасатели, детей эвакуировали
Фото из открытых источников
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Вечером среды, 31 марта, в городе Украинка Обуховского района Киевской области возник пожар в детском саду "Аленушка".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.иа.

На вызов уже прибыли три пожарные автомобили. Был виден дым из окна второго этажа. Что именно стало причиной пожара и что горело, пока неизвестно. Также пока нет информации, есть пострадавшие.

Родители срочно едут в заведение забирать своих детей, которых эвакуировали на улицу.

Напомним, на днях на Днепропетровщине три человека погибли во время пожара в доме.

Украина Киев пожар детский сад спасатели

 
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