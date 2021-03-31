На Киевщине горит детский сад
На месте работают спасатели, детей эвакуировали
На месте работают спасатели, детей эвакуировали
Вечером среды, 31 марта, в городе Украинка Обуховского района Киевской области возник пожар в детском саду "Аленушка".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.иа.
На вызов уже прибыли три пожарные автомобили. Был виден дым из окна второго этажа. Что именно стало причиной пожара и что горело, пока неизвестно. Также пока нет информации, есть пострадавшие.
Родители срочно едут в заведение забирать своих детей, которых эвакуировали на улицу.
Напомним, на днях на Днепропетровщине три человека погибли во время пожара в доме.
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