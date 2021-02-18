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18 лютого 2021, 13:02 45

У столиці "замінували" станції метро "Палац спорту" і "Майдан Незалежності"

18 лютого 2021, 13:02 45
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Пересадочні вузли закрито на вхід і вихід
Пересадочні вузли закрито на вхід і вихід
Фото: з відкритих джерел
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У Києва після дзвінка про мінування закрили дві станції метро: "Палац спорту" і "Майдан Незалежності".

Про це повідомили в КП "Київський метрополітен", передає RegioNews.

Станції "Палац спорту" і "Майдан Незалежності", а також пересадочні вузли зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!" - йдеться у повідомленні.

Раніше, 5 лютого в Одесі затримали "серійного" мінера судів. "Мінував" суди, щоб зривати судові процеси, в яких фігурував.

метро Київ мінування поліція рятувальники

 
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