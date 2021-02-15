В Киеве будут судить двух адвокатов и нотариуса за аферу с недвижимостью на Банковой

Одним из обвиняемых является народный депутат V созыва

Одним из обвиняемых является народный депутат V созыва

Фото: из открытых источников

Киевской местной прокуратурой завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении трех лиц, которые на основании поддельных документов завладели государственным помещением на ул. Банковой и пытались его продать за 130 тысяч долларов.

Как передает RegioNews, об этом говорится на сайте Киевской городской прокуратуры.

Частный нотариус и двое адвокатов, один из которых бывший народный депутат Украины, используя анкетные данные пожилой женщины, которая умерла еще в 2002 году, осуществили незаконную перерегистрацию права собственности на жилое помещение по ул. Банковой, которое находится на балансе Государственного управления делами и является государственной собственностью", - сообщили в прокуратуре.

Злоумышленники пытались продать его общественной организации. Квартира, которую пытались продать за 130 тысяч долларов, была в аренде Союза женщин Украины.

Нардепа V созыва задержали непосредственно на месте совершения преступления при попытке заключить договор купли-продажи квартиры.

Сейчас квартира находится под арестом и фактически передана Государственному управлению делами.

Напомним, на Волыни за взятку в 200 тысяч задержали советника главы облавтодора.