В Киеве будут судить двух адвокатов и нотариуса за аферу с недвижимостью на Банковой
Киевской местной прокуратурой завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении трех лиц, которые на основании поддельных документов завладели государственным помещением на ул. Банковой и пытались его продать за 130 тысяч долларов.
Как передает RegioNews, об этом говорится на сайте Киевской городской прокуратуры.
Частный нотариус и двое адвокатов, один из которых бывший народный депутат Украины, используя анкетные данные пожилой женщины, которая умерла еще в 2002 году, осуществили незаконную перерегистрацию права собственности на жилое помещение по ул. Банковой, которое находится на балансе Государственного управления делами и является государственной собственностью", - сообщили в прокуратуре.
Злоумышленники пытались продать его общественной организации. Квартира, которую пытались продать за 130 тысяч долларов, была в аренде Союза женщин Украины.
Нардепа V созыва задержали непосредственно на месте совершения преступления при попытке заключить договор купли-продажи квартиры.
Сейчас квартира находится под арестом и фактически передана Государственному управлению делами.
Напомним, на Волыни за взятку в 200 тысяч задержали советника главы облавтодора.