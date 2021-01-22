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22 января 2021, 11:15 1777

В центре Киева обвалился потолок в переходе под Майданом

22 января 2021, 11:15 1777
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Предварительная причина обвала - старый бетон, который начал сыпаться
Предварительная причина обвала - старый бетон, который начал сыпаться
Фото: из открытых источников
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В центре Киева в подземном переходе под Майданом Независимости обрушился потолок. На месте работают коммунальные службы и спасатели.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Известно, что потолок обвалился в переходе под Майданом Независимости, который в народе известен под названием "труба". В результате инцидента никто не пострадал.

Внизу место обвала огородили лентами. Коммунальщики уточнили, что людей во время обвала под крышей не было и никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Киев спасатели происшествия ГСЧС коммунальщики ремонт
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