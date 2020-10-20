Нанес ущерб на более чем 40 млн гривен: в Киеве будут судить чиновника "Киевтеплоэнерго"

Завершено досудебное расследование в отношении директора частного предприятия и чиновника коммунального предприятия

Завершено досудебное расследование в отношении директора частного предприятия и чиновника коммунального предприятия

Фото: из открытых источников

В Киеве будут судить чиновника КП “Киевтеплоэнерго” и директора частного предприятия, преступная деятельность которых нанесла государству убытков на сумму около 44 млн гривен. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что в 2019 году должностные лица коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго” заключили с частным предприятием договор о предоставлении охранных услуг объектов, расположенных на территории города Киева.

В дальнейшем на основании утвержденных актов оказания услуг коммунальное предприятие перечислило на счета частного предприятия более 40 млн гривен бюджетных средств.

Как установлено досудебным расследованием, исполнителем представлено охранных услуг на общую сумму почти 44 млн гривен, что подтверждается заключениями экспертиз", - говорится в сообщении.

Сейчас обвинительный акт по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 367 УК Украины (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия) направлено в Печерский районный суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в целях возмещения вреда, причиненного уголовным правонарушением, прокуратурой предъявлен иск о взыскании с подозреваемых в пользу территориальной общины города Киева причиненных убытков.

Напомним, в сентябре на Харьковщине предотвратили масштабные убытки во время тендера "Укрзализныци".