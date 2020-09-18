У Києві вночі горів житловий будинок, є жертви

Причину займання поки не повідомили

Причину займання поки не повідомили

Фото: з відкритих джерел

Через пожежу, яка виникла у столичному мікрорайоні Троєщина на вулиці Закревського, 71 загинув місцевий житель. Ще один отримав травми.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Інформатор".

Наголошується, що горіла квартира на четвертому поверсі багатоповерхового будинку. В результаті пожежі одна людина загинула і ще одна постраждала.

На місці працювали чотири машини ДСНС. Причину пожежі поки не повідомляють.

Раніше повідомлялося, що стали відомі подробиці вибуху в кафе в центрі Києва.