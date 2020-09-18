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18 вересня 2020, 08:42 6

У Києві вночі горів житловий будинок, є жертви

18 вересня 2020, 08:42 6
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Причину займання поки не повідомили
Причину займання поки не повідомили
Фото: з відкритих джерел
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Через пожежу, яка виникла у столичному мікрорайоні Троєщина на вулиці Закревського, 71 загинув місцевий житель. Ще один отримав травми.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Інформатор".

Наголошується, що горіла квартира на четвертому поверсі багатоповерхового будинку. В результаті пожежі одна людина загинула і ще одна постраждала.

На місці працювали чотири машини ДСНС. Причину пожежі поки не повідомляють.

Раніше повідомлялося, що стали відомі подробиці вибуху в кафе в центрі Києва.

Київ пожежа рятувальники ДСНС квартира
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