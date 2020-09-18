У Києві вночі горів житловий будинок, є жертви
Причину займання поки не повідомили
Причину займання поки не повідомили
Через пожежу, яка виникла у столичному мікрорайоні Троєщина на вулиці Закревського, 71 загинув місцевий житель. Ще один отримав травми.
Як передає RegioNews, про це повідомляє "Інформатор".
Наголошується, що горіла квартира на четвертому поверсі багатоповерхового будинку. В результаті пожежі одна людина загинула і ще одна постраждала.
На місці працювали чотири машини ДСНС. Причину пожежі поки не повідомляють.
Раніше повідомлялося, що стали відомі подробиці вибуху в кафе в центрі Києва.
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