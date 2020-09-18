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18 сентября 2020, 08:42 6

В Киеве ночью горел жилой дом, есть жертвы

18 сентября 2020, 08:42 6
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Причину возгорания пока не сообщили
Причину возгорания пока не сообщили
Фото: из открытых источников
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Из-за пожара, который возник в столичном микрорайоне Троещина на улице Закревского, 71 погиб местный житель. Еще один получил травмы.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что горела квартира на четвертом этаже многоэтажного здания. В результате пожара один человек погиб и еще один пострадал.

На месте работали четыре машины ГСЧС. Причину возгорания пока не сообщают.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности взрыва в кафе в центре Киева.

Киев пожар спасатели ГСЧС квартира
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