В Киеве ночью горел жилой дом, есть жертвы

Причину возгорания пока не сообщили

Причину возгорания пока не сообщили

Фото: из открытых источников

Из-за пожара, который возник в столичном микрорайоне Троещина на улице Закревского, 71 погиб местный житель. Еще один получил травмы.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что горела квартира на четвертом этаже многоэтажного здания. В результате пожара один человек погиб и еще один пострадал.

На месте работали четыре машины ГСЧС. Причину возгорания пока не сообщают.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности взрыва в кафе в центре Киева.