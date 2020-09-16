У Києві на п'ять років закривають на реконструкцію міст Патона

Міст з’єднує центр столиці з великими лівобережними житловими масивами

Міст з’єднує центр столиці з великими лівобережними житловими масивами

Фото: з відкритих джерел

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко 15 вересня підписав розпорядження “Про реставрацію з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро”. Документ оприлюднено 16 вересня.

Про це передає RegioNews з посиланням на LB.ua.

Відповідно до розпорядження реставрацію моста Патона повинні закінчити до 31 грудня 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Замовником робіт визначено КП "Київатодор", їх проводитимуть за бюджетні кошти.

Нагадаємо, міст Патона через Дніпро ввели в експлуатацію 1953 року, і він був найбільшим у світі суцільнозварним мостом, у якого всі шви, включно з монтажними, виконано з допомогою автоматичного зварювання.

Раніше повідомлялось, що Зеленський назвав область, яка лідирує у ремонті й будівництві доріг.