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16 сентября 2020, 10:21 6

В Киеве на пять лет закрывают на реконструкцию мост Патона

16 сентября 2020, 10:21 6
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Мост соединяет центр столицы с крупными левобережными жилыми массивами
Фото: из открытых источников
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Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко 15 сентября подписал распоряжение "О реставрации с приспособлением моста им. Е.О.Патона через р. Днепр". Документ обнародован 16 сентября.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на LB.ua.

Согласно распоряжению реставрацию моста Патона должны закончить до 31 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

Заказчиком работ определено КП "Киеватодор", их будут проводить за бюджетные средства.

Напомним, мост Патона через Днепр ввели в эксплуатацию в 1953 году, и он был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал область, которая лидирует в ремонте и строительстве дорог.

мост ремонт ремонт дорог Киев КГГА
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