Ливень в Киеве: в центре города деревом раздавило машины

Работники гидрослужб ликвидируют подтопления

Работники гидрослужб ликвидируют подтопления

Фото: RegioNews

Вследствие сильного ливня и порывов ветра, которые произошли в Киеве днем 21 июля, упало дерево, которое раздавило припаркованные вблизи машины.

Об этом сообщает корреспондент RegioNews с места события.

Происшествие произошло в центре города по улице Лютеранской. От падения дерева пострадали автомобили BMW и Nissan - им продавило капоты.

На месте происшествия работают правоохранители.

Помимо этого, в Киеве наблюдаются затопления на перекрестке улиц Жилянской и Старовокзальной.

Для ликвидации последствий непогоды привлечены 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

Ранее RegioNews писал, что 30 июня в Одессе выпал сильный дождь, который підтопив улицы и заблокировал дороги.