Ливень в Киеве: в центре города деревом раздавило машины
Работники гидрослужб ликвидируют подтопления
Работники гидрослужб ликвидируют подтопления
Вследствие сильного ливня и порывов ветра, которые произошли в Киеве днем 21 июля, упало дерево, которое раздавило припаркованные вблизи машины.
Об этом сообщает корреспондент RegioNews с места события.
Происшествие произошло в центре города по улице Лютеранской. От падения дерева пострадали автомобили BMW и Nissan - им продавило капоты.
На месте происшествия работают правоохранители.
Помимо этого, в Киеве наблюдаются затопления на перекрестке улиц Жилянской и Старовокзальной.
Для ликвидации последствий непогоды привлечены 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.
Ранее RegioNews писал, что 30 июня в Одессе выпал сильный дождь, который підтопив улицы и заблокировал дороги.
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