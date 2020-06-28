У Києві сьогодні знову мітингували: за українську мову і білорусів

Активісти виступали проти політичних репресій у північних сусідів

Активісти виступали проти політичних репресій у північних сусідів

Фото: Цензор.нет

У столиці України в День Конституції відбулося два мітинги: на мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні активісти виступали проти втручання в закон про мову. У той же час, на самому Майдані Незалежності пройшов марш проти політичних репресій у Білорусі.

Так, своєю акцією "Руки геть від закону про мову" активісти хочуть застерегти владу від руйнівних кроків у мовній та культурній сфері. Активісти просять припинити наступ на українську мову та культурний простір.

До руйнівних для мови активісти відносять: ослаблення мовних квот на телебаченні, що пропонується в законопроєкті "Про медіа", законопроект №2362 Бужанського щодо заморожування переходу російськомовних 5-11 класів на українську мову навчання.

Також активістів обурює, що влада вже півроку гальмує початок роботи Уповноваженого із захисту державної мови та Секретаріату Уповноваженого, які за законом про мову повинні були б уже працювати.

Учасники другої акції виступили проти політичних репресій, політв'язнів і тортур у в'язницях в Білорусі.

Нагадаємо, напередодні, у Києві та Харкові мітингували за легалізацію медичного канабісу.