Мітинг під Радою: протестують за відставку Авакова
Будівля Верховної Ради України охороняють правоохоронці
Будівля Верховної Ради України охороняють правоохоронці
Під Верховною Радою протестують близько 100 осіб з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Україна.
Учасники акції прийшли з плакатами, на яких написано: "Захистіть від свавілля "правоохоронців", "Кагарлик - справа Авакова", "Павло Шеремет - справа Авакова".
Ситуація під Радою контролюють правоохоронці.
Нагадаємо, 5 червня у Києві під будівлею Верховної Ради відбулася акція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Мітингувальники привезли автомобіль УАЗ 469, на таких авто їздила міліція в 90-х. Активісти назвали його пам'ятником поліцейської реформи, перевернули на бік і закидали фаєрами.
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