Мітинг під Радою: протестують за відставку Авакова

Будівля Верховної Ради України охороняють правоохоронці

Будівля Верховної Ради України охороняють правоохоронці

Фото: РБК

Під Верховною Радою протестують близько 100 осіб з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Учасники акції прийшли з плакатами, на яких написано: "Захистіть від свавілля "правоохоронців", "Кагарлик - справа Авакова", "Павло Шеремет - справа Авакова".

Ситуація під Радою контролюють правоохоронці.

Нагадаємо, 5 червня у Києві під будівлею Верховної Ради відбулася акція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Мітингувальники привезли автомобіль УАЗ 469, на таких авто їздила міліція в 90-х. Активісти назвали його пам'ятником поліцейської реформи, перевернули на бік і закидали фаєрами.