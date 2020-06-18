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18 червня 2020, 11:52 15

Мітинг під Радою: протестують за відставку Авакова

18 червня 2020, 11:52 15
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Будівля Верховної Ради України охороняють правоохоронці
Будівля Верховної Ради України охороняють правоохоронці
Фото: РБК
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Під Верховною Радою протестують близько 100 осіб з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Учасники акції прийшли з плакатами, на яких написано: "Захистіть від свавілля "правоохоронців", "Кагарлик - справа Авакова", "Павло Шеремет - справа Авакова".

Ситуація під Радою контролюють правоохоронці.

Нагадаємо, 5 червня у Києві під будівлею Верховної Ради відбулася акція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Мітингувальники привезли автомобіль УАЗ 469, на таких авто їздила міліція в 90-х. Активісти назвали його пам'ятником поліцейської реформи, перевернули на бік і закидали фаєрами.

ВР Арсен Аваков протест митинг відставка
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