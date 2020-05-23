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23 мая 2020, 11:15 12

Киев не готов к смягчению карантина - Степанов

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23 мая 2020, 11:15 12
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Столица превышает допустимый уровень по одному из показателей заболеваемости
Фото: из открытых источников
Столица превышает допустимый уровень по одному из показателей заболеваемости

Переход ко второму этапу смягчения карантина в Киеве пока не возможен из-за превышения показателя заболеваемости на 100 тысяч населения.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Министр отметил, что в среду Кабмином было принято постановление о продлении карантина до 22 июня, которое предусматривает несколько этапов выхода из карантина, а также введение так называемого адаптивного карантина, то есть разного для разных областей.

Так, одним из признаков адаптивного карантина является инцидентность – количество новых больных за последние 7 дней на 100 тысяч населения. Этот показатель установлен на уровне 12.

На сегодняшний день в городе Киеве этот показатель превышает 12, он составляет на уровне 15. Поэтому, если мы говорим о сегодня, переход на другой, второй этап смягчения пока невозможен", - заявил министр.

Однако, он также не исключил, что в ближайшие дни ситуация может измениться. Тогда будет принято соответствующее решение на региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

Напомним, за последние сутки в трех областях Украины не выявили новых случаев заражения.


коронавирус Киев карантин Максим Степанов
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