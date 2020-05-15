Під Києвом через задимлення дороги сталося масштабне ДТП
На трасі Київ-Житомир сталося ДТП за участю 10 автомобілів, з п'яти ДТП дві аварії - з постраждалими. У результаті аварій, рух у напрямку Києва був ускладнений.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укравтодор.
15 травня в селі Небелиця Макарівського району сталася ДТП за участю 10 автомобілів. Причина виникнення небезпечної ситуації - задимлення", - йдеться в повідомленні.
В Укравтодорі відзначають, що українські палії, незважаючи на збільшення штрафів і гучну інформаційну кампанію, продовжують нести загрозу для здоров'я і життя громадян.
З п'яти ДТП двоє - з потерпілими (на щастя, всі живі), інші три - без постраждалих", - сказано в повідомленні.
За попередніми даними патрульної поліції Київської області, травми отримали 5 осіб.
Правоохоронці повідомили, що виникнення диму на дорозі було пов'язано не з підпалами, а з сільськогосподарськими роботами по обкурюванню димом і саме це завадило огляду водіїв.
Раніше повідомлялося, що водій швидкої влаштував ДТП під Києвом.
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