Під Києвом через задимлення дороги сталося масштабне ДТП

Причина виникнення небезпечної ситуації - дим з поля, де проводили сільгоспроботи

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Причина виникнення небезпечної ситуації - дим з поля, де проводили сільгоспроботи

На трасі Київ-Житомир сталося ДТП за участю 10 автомобілів, з п'яти ДТП дві аварії - з постраждалими. У результаті аварій, рух у напрямку Києва був ускладнений.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укравтодор.

15 травня в селі Небелиця Макарівського району сталася ДТП за участю 10 автомобілів. Причина виникнення небезпечної ситуації - задимлення", - йдеться в повідомленні.

В Укравтодорі відзначають, що українські палії, незважаючи на збільшення штрафів і гучну інформаційну кампанію, продовжують нести загрозу для здоров'я і життя громадян.

З п'яти ДТП двоє - з потерпілими (на щастя, всі живі), інші три - без постраждалих", - сказано в повідомленні.

За попередніми даними патрульної поліції Київської області, травми отримали 5 осіб.

Правоохоронці повідомили, що виникнення диму на дорозі було пов'язано не з підпалами, а з сільськогосподарськими роботами по обкурюванню димом і саме це завадило огляду водіїв.

Раніше повідомлялося, що водій швидкої влаштував ДТП під Києвом.