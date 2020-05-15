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15 мая 2020, 14:42 5

Под Киевом из-за задымления дороги произошло масштабное ДТП

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15 мая 2020, 14:42 5
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Причина возникновения опасной ситуации - дым с поля, где проводили сельхозработы
Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice
Причина возникновения опасной ситуации - дым с поля, где проводили сельхозработы

На трассе Киев-Житомир произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей, из пяти ДТП две аварии - с пострадавшими. В результате аварий, движение в направлении Киева было затруднено.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укравтодор.

15 мая в селе Небелица Макаровского района произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей. Причина возникновения опасной ситуации - задымление", - говорится в сообщении.

В Укравтодоре отмечают, что украинские поджигатели, несмотря на увеличение штрафов и громкую информационную кампанию, продолжают нести угрозу для здоровья и жизни граждан.

Из пяти ДТП два - с пострадавшими (к счастью, все живы), остальные три - без пострадавших", - сказано в сообщении.

По предварительным данным патрульной полиции Киевской области, травмы получили 5 человек.

Правоохранители сообщили, что возникновение дыма на дороге было связано не с поджогами, а с сельскохозяйственными работами по окуриванию дымом и именно это помешало обзору водителям.

Ранее сообщалось, что водитель неотложки устроил ДТП под Киевом.


ДТП транспорт Пробки Укравтодор
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