Под Киевом из-за задымления дороги произошло масштабное ДТП

Причина возникновения опасной ситуации - дым с поля, где проводили сельхозработы

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Причина возникновения опасной ситуации - дым с поля, где проводили сельхозработы

На трассе Киев-Житомир произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей, из пяти ДТП две аварии - с пострадавшими. В результате аварий, движение в направлении Киева было затруднено.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укравтодор.

15 мая в селе Небелица Макаровского района произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей. Причина возникновения опасной ситуации - задымление", - говорится в сообщении.

В Укравтодоре отмечают, что украинские поджигатели, несмотря на увеличение штрафов и громкую информационную кампанию, продолжают нести угрозу для здоровья и жизни граждан.

Из пяти ДТП два - с пострадавшими (к счастью, все живы), остальные три - без пострадавших", - сказано в сообщении.

По предварительным данным патрульной полиции Киевской области, травмы получили 5 человек.

Правоохранители сообщили, что возникновение дыма на дороге было связано не с поджогами, а с сельскохозяйственными работами по окуриванию дымом и именно это помешало обзору водителям.

Ранее сообщалось, что водитель неотложки устроил ДТП под Киевом.