Под Киевом из-за задымления дороги произошло масштабное ДТП
На трассе Киев-Житомир произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей, из пяти ДТП две аварии - с пострадавшими. В результате аварий, движение в направлении Киева было затруднено.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укравтодор.
15 мая в селе Небелица Макаровского района произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей. Причина возникновения опасной ситуации - задымление", - говорится в сообщении.
В Укравтодоре отмечают, что украинские поджигатели, несмотря на увеличение штрафов и громкую информационную кампанию, продолжают нести угрозу для здоровья и жизни граждан.
Из пяти ДТП два - с пострадавшими (к счастью, все живы), остальные три - без пострадавших", - сказано в сообщении.
По предварительным данным патрульной полиции Киевской области, травмы получили 5 человек.
Правоохранители сообщили, что возникновение дыма на дороге было связано не с поджогами, а с сельскохозяйственными работами по окуриванию дымом и именно это помешало обзору водителям.
Ранее сообщалось, что водитель неотложки устроил ДТП под Киевом.
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