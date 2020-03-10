Експрезиденти Кравчук і Ющенко читатимуть вірші Ліни Костенко
У Києві 19 березня на честь дня народження видатної української письменниці та поетеси Ліни Костенко буде презентовано медіапроєкт
У Києві 19 березня на честь дня народження видатної української письменниці та поетеси Ліни Костенко буде презентовано медіапроєкт
Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація на своєму сайті, пише RegioNews.
19 березня Ліна Костенко святкуватиме свій 90 день народження. На її честь 2 та 3 березня також відбулись зйомки "Київщина читає Ліну Костенко". Ініціатором проєкту став Вишгородський історико-культурний заповідник.
Участь у проєктах взяли видатні українці – експрезиденти України Леонід Кравчук та Віктор Ющенко, Заслужений лікар України, Ольга Богомолець, голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Чернишов, голова Київської обласної ради Микола Стариченко, голова Державної архівної служби, поет Анатолій Хромов, артисти Наталія Бучинська, Ольга Сумська Віталій Борисюк, Георгій Хостікоєв, Олексій Заєць.
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- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 11:33 03 березня В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
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