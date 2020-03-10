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10 марта 2020, 18:03 2

Экспрезиденты Кравчук и Ющенко будут читать стихи Лины Костенко

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10 марта 2020, 18:03 2
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В Киеве 19 марта в честь дня рождения выдающейся украинской писательницы и поэтессы Лины Костенко будет представлен медиапроэкт
В Киеве 19 марта в честь дня рождения выдающейся украинской писательницы и поэтессы Лины Костенко будет представлен медиапроэкт

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация на своем сайте, пишет RegioNews.

19 марта Лина Костенко отметит свой 90 день рождения. В ее честь 2 и 3 марта также состоялись съемки "Киевщина читает Лину Костенко". Инициатором проэкта стал Вышгородский историко-культурный заповедник.

Участие в проэктах приняли выдающиеся украинцы - экспрезиденты Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко, Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышев, председатель Киевского областного совета Николай Стариченко, председатель Государственной архивной службы, поэт Анатолий Хромов, артисты Наталья Бучинская, Ольга Сумская Виталий Борисюк, Георгий Хостикоев, Алексей Заяц.


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