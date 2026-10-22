Фото: Офис Генерального прокурора

В Хмельницкой области в суд направили обвинительный акт в отношении чиновника областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, обвиняемого в злоупотреблении служебным положением при закупке защитного снаряжения для спасателей

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в 2022 году чиновники организовали закупку 1730 комплектов радиационной, химической и биологической защиты общей стоимостью более 14 млн грн.

В ходе проверки выяснилось, что снаряжение не отвечало требованиям ДСТУ: стекло защитных костюмов не соответствовало установленным стандартам, а швы не обладали необходимой прочностью.

Обвиняемый возглавлял комиссию по закупкам. Следствие считает, что он знал об отсутствии документов, подтверждающих соответствие снаряжения стандартам, однако не инициировал проверку его защитных свойств. В то же время чиновник вынес на голосование предложение поставщика.

После согласования предложения начальник подразделения заключил договор с компанией, которой перечислили более 14 млн. грн. бюджетных средств. По оценке следствия, именно на эту сумму государству нанесли ущерб.

В феврале 2026 года оба чиновника сообщили о подозрении. Материалы по бывшему начальнику отряда выделили в отдельное уголовное производство.

Действия обвиняемого квалифицировали по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - как злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба на имущество обвиняемого наложили арест на общую сумму 2,3 млн грн.

Напомним, в Хмельницкой области руководство подразделения ГСЧС получило подозрения из-за закупки 1730 комплектов некачественного защитного снаряжения для спасателей более чем на 14 млн грн.