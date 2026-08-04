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Правоохоронці повідомили про підозру у розбещенні дітей директору центру вивчення іноземних мов

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, чоловік, який також викладав у центрі англійську мову, під час занять вчиняв розпусні дії щодо двох учениць віком 13 та 14 років.

Встановлено, що дії стосовно однієї з потерпілих тривали впродовж 2018-2020 років, щодо іншої – у 2023-2025 роках.

Дівчата довгий час мовчали через страх осуду й наважилися розповісти про пережите лише після того, як дізналися про іншу справу проти керівника центру – щодо зберігання дитячої порнографії (ч. 1 ст. 301-1 КК України).

Поліція перевіряє причетність 58-річного чоловіка до інших можливих епізодів сексуального насильства та встановлює коло потерпілих.

Наразі вирішується питання про взяття зловмисника під варту. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові перед судом постане рясофорний чернець Харківської єпархії УПЦ МП, який зґвалтував 14-річну хористку, шантажував її погрозами розголосити інформацію представникам єпархії та змушував її до нових дій сексуального характеру.